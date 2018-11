Milano, sfregiano 26enne cinese: arrestati

Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno arrestato due uomini accusati di aver organizzato lo scorso ottobre in un locale in zona Chinatown a Milano, una spedizione punitiva nei confronti di una ragazza cinese di 26 anni. La giovane è stata sfregiata con un coccio di bottiglia, riportando 20 punti di sutura e rischiando di perdere un occhio, per non aver versato parte dei suoi guadagni, legati alla sua attività di prostituta, al suo protettore e amante. I due responsabili, di cui uno è considerato il mandante, connazionali della donna, sono accusati di lesioni gravissime ed estorsione, mentre una loro complice, sempre cinese, è accusata di sfruttamento della prostituzione e ha avuto il divieto di dimora. Gli agenti stanno cercando di individuare con certezza l’esecutore materiale della spedizione.