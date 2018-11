Maltempo, Regione Lombardia chiede lo stato d’emergenza

“Confermo di aver sottoscritto e inoltrato al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza per le province lombarde che hanno subito danni.” Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana incontrando i giornalisti per la conferenza stampa dopo giunta. “Questo ci consentirà di chiedere l’intervento dello Stato – ha aggiunto il presidente Fontana – in quanto da una prima stima pare che i danni ammontino attorno ai 40 milioni di euro. Non certo paragonabili a quelli subiti dal Veneto ma senz’altro di notevole importanza”. Tra le zone maggiormente colpite ci sono il Bresciano, la Bergamasca e la provincia di Sondrio.