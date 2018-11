I Carabinieri della stazione di Corsico venerdì pomeriggio hanno arrestato un giovane peruviano poco più che ventenne per violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La vittima (una donna originaria delle Ecuador), segregata in casa da due giorni, è riuscita a salvarsi facendo passare un biglietto, in cui chiedeva aiuto, da una finestra.