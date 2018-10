Bergamo, investono due carabinieri dopo una rapina: ancora in fuga i malviventi

Due malviventi hanno investito nella scorsa notte due carabinieri a un posto di blocco a Onore, in provincia di Bergamo e poi hanno fatto perdere le loro tracce. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due, un uomo e una donna già noti alle forze dell’ordine, stavano fuggendo dopo aver derubato una sala slot a Clusone con un bottino di circa 3mila euro. I carabinieri di 39 e 54 anni, allertati della presenza dei fuggitivi, hanno tentato di fermarli al posto di blocco ma sono stati investiti dai due che si sono poi schiantati con la loro auto contro il guard rail, finendo in un fossato e fuggendo a piedi nei boschi vicini. I militari sono stati subito soccorsi e le loro condizioni non sono preoccupanti: uno è stato trasferito con l’elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo con diversi traumi e fratture, il secondo a Piario. I malviventi invece sono ancora in fuga e in queste ore è in corso una maxioperazione di controllo con vari posti di blocco.