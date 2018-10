La perturbazione che interessa anche la Lombardia sta portando la prima neve in quota mentre piove praticamente ovunque. A Livigno ne sono caduti, fino a questo momento, 35 centimetri in paese e oltre 120 centimetri sulle piste. La località sciistica dell’alta Valtellina si stava preparando da tempo in vista dell’apertura della stagione invernale con il posizionamento di cannoni spara neve sia sulle piste sia sul fondovalle, dove è stato inaugurato nei giorni scorsi il percorso di sci di fondo. La neve di oggi – ma se ne prevede in abbondanza anche nei prossimi giorni – andrà a costituire il “fondo” necessario per l’apertura degli impianti.