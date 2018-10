Una giovanissima turista svizzera di Zuoz è morta per un attacco cardiaco in Valchiavenna (So) dove da due anni manca un mezzo di soccorso avanzato con un medico rianimatore a bordo. Come riferisce l’edizione di Sondrio del quotidiano Il Giorno il fatto è avvenuto domenica scorsa nel pomeriggio ma se ne è avuta notizia solo martedì sera. La ragazza, 14 anni, che pare soffrisse di problemi al cuore, si è sentita male lungo la strada statale 37 del Maloja. Scattato l’allarme, nel giro di poco tempo è arrivata l’ambulanza della Croce rossa valchiavennasca. I soccorritori, resisi conto della gravità della situazione, hanno rinforzi alla Centrale operativa del 118 di Bergamo. Dopo poco è arrivato anche il mezzo avanzato 1 che si trova nel vicino ospedale, con a bordo un infermiere specializzato che ha fatto tutto il possibile per rianimare l’adolescente. Da Como è decollata un’eliambulanza (quella di Sondrio era già impegnata in un altro intervento), ma ci sono voluti circa 40 minuti di volo da quando la 14enne si è sentita male perché a soccorrerla giungesse, da Como, un medico rianimatore, che si è trovato davanti una situazione disperata. Caricata sull’elicottero del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto, prima dell’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.