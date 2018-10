Volantinaggi del Partito Democratico, stamattina, nelle stazioni ferroviarie lombarde per denunciare “l’inerzia della Giunta regionale nel porre rimedio ai disagi dei pendolari”. “Ora basta! Treni sicuri, efficienti e puntuali” è il messaggio del volantino distribuito alle persone in arrivo in stazione. Il Pd protesta anche sul rinvio della seduta del consiglio regionale, inizialmente programmata per oggi, dedicata alla condizione del trasporto ferroviario in Lombardia.

I consiglieri regionali, insieme a militanti e volontari, hanno distribuito i volantini ai pendolari tra le 7 e le 8.30 nelle stazioni di Milano Cadorna, Rho, Bergamo, Brescia, Varese Ferrovie Nord, Lodi, Cremona, Crema, Soresina, Castelleone, Casalmaggiore, Lecco, Merate, Pavia, Vigevano, Voghera, Morbegno, Mantova, Como San Giovanni.