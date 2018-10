Il referendum per il passaggio del Verbano Cusio Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum. Alla chiusura delle urne, ieri sera alle 23 sono stati il 33,2 per cento degli aventi diritto al voto, nei 76 comuni della provincia. Per la prima volta in Italia, ad una provincia è stato chiesto un cambio di Regione. Il dato è reso noto dalla Prefettura di Verbania.