Criminalità, Milano in testa alla classifica dei reati

Milano è la provincia italiana con il maggior numero dei reati denunciati, mentre Oristano, Pordenone e Belluno sono considerate le aree più sicure. E’ quanto emerge dal rapporto sulla criminalità nelle province italiane elaborato in esclusiva dal Sole 24 Ore sui dati forniti dal Ministero dell’Interno relativi al 2017 e pubblicato sul quotidiano di questa mattina. A Milano, in particolare, si rilevano in media 27 fatti criminosi all’ora. Oltre 7200 ogni 100mila abitanti. Riguardo alla tipologia di rato, il capoluogo lombardo svetta per numero di furti (al secondo posto, dietro Rimini), e in particolare quelli negli esercizi commerciali. Sia su Milano che su Rimini – seconda con circa 6950 delitti per 100mila abitanti – pesa la presenza dei turisti. In entrambe le città, comunque, il trend della criminalità risulta in lieve calo rispetto al 2016.