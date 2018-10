Due nomadi del campo rom di Muggiano a Milano sono stati arrestati ieri pomeriggio. I due, durante un furto in casa, hanno attirato l’attenzione di un cittadino che ha subito informato i Carabinieri. All’arrivo dei militari i ladri non hanno risposto all’alt e hanno speronato l’auto dei Carabinieri per fuggire. L’inseguimento si è concluso dopo pochi minuti con i due nomadi arrestati per furto aggravato, uso di distintivi in uso alle forze dell’ordine e resistenza a pubblico ufficiale.