Olimpiadi 2026, Fontana a Mosca promuove la candidatura di Milano-Cortina

“Possiamo dire che oggi e’ iniziato il percorso internazionale mirato a far comprendere la bonta’ e l’alto livello qualitativo della nostra candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo aver incontrato a Mosca il governatore della Regione di Mosca, Andrei Vorobyev.

“A lui e agli altri rappresentanti istituzionali russi – ha aggiunto Fontana – ho spiegato i punti cardine della nostra proposta evidenziando come Milano, la Valtellina e Cortina, e

piu’ in generale la a Lombardia e il Veneto siano il territorio ideale per questo evento”.

“Il modello da applicare, per le relazioni internazionali- ha concluso il presidente – e’ quello utilizzato da Letizia Moratti per la candidatura a Expo 2015 con un grande impegno in prima persona di tutti i rappresentanti istituzionali e di tutti coloro che possono dare un contributo al raggiungimento dell’obiettivo”.