Monza, resta chiuso il ponte sul Lambro di via Colombo

“Resta chiuso il Ponte sul Lambro di via C. Colombo: è questo l’esito delle prove di carico effettuate dalla società 4 Emme Service di Bolzano, che aveva imposto prudenzialmente l’interdizione al traffico veicolare e pedonale del manufatto già lo scorso mese di settembre.” L’informazione arriva dal Comune di Monza che, in un comunicato, dettaglia che “le prove di carico statiche, eseguite dagli esperti lo scorso mercoledì 3 ottobre con quattro step, hanno riscontrato non conformità significative che “rappresentano una situazione di pericolo in relazione alla capacità portante”, si legge nell’informativa. In particolare la situazione di degrado diffusa su tutti gli elementi strutturali “è soggetta ad incrementare”, si legge ancora nel documento.

In una nota il comune di Monza fa sapere che: “Alla luce di ciò gli esperti ritengono necessario protrarre la chiusura del ponte, in attesa di approfondire la possibilità di installare puntelli verticali al di sotto delle travi che potrebbero eventualmente consentire una minima transitabilità al traffico ciclopedonale. Un’ipotesi, questa, da verificare con AIPO e con Regione Lombardia, in relazione al flusso delle acque sottostanti.”