Linate chiude per lavori nel 2019, voli spostati a Malpensa

L’aeroporto di Milano Linate si fermerà per lavori alla pista dal 27 luglio al 27 ottobre 2019: Alitalia ha previsto un piano per limitare il più possibile i disagi dei passeggeri. Lo fa sapere la compagnia in una nota, precisando che nei tre mesi in cui lo scalo milanese non sarà operativo, trasferirà all’aeroporto di Milano Malpensa i collegamenti verso tutte le destinazioni nazionali e internazionali servite da Linate. Si tratta, in media, di circa 200 voli al giorno. I passeggeri della tratta Milano Linate-Roma Fiumicino, inoltre potranno scegliere se partire o atterrare sull’aeroporto di Milano Malpensa, dove avranno a disposizione 9 collegamenti giornalieri con Roma, o sullo scalo di Bergamo Orio al Serio dove Alitalia attiverà 4 collegamenti giornalieri.