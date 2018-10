“Dinosaur Invasion”, dal 12 ottobre alla Fabbrica del Vapore

I dinosauri, vecchi dominatori della terra, sono pronti a invadere la Fabbrica del Vapore con una grande mostra, Dinosaur Invasion, dal 12 ottobre al 3 febbraio.

Organizzata in co-produzione con il Comune di Milano, coinvolgerà non solo bambini, ma anche ragazzi e famiglie, grazie alla realizzazione di un parco giurassico a grandezza naturale che offrirà un’esperienza unica e dinamica di grande impatto: oltre 30 dinosauri da osservare ciascuno nel proprio ambiente ricreato con cura in 17 isole a tema.

“La Fabbrica del Vapore si conferma luogo di sperimentazione aperto soprattutto a giovani e giovanissimi. – commenta la vicesindaco Anna Scavuzzo – Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di questi ultimi anni di particolare impegno; ancora ampie sono le prospettive di crescita, ma siamo comunque molto soddisfatti. Sono le mostre come questa, capaci di unire in modo innovativo cultura, storia e tecnologia, a testimoniare come la Fabbrica del Vapore sia luogo ideale per aprirsi alla città e investire in creatività”.

Dinosaur Invasion sarà un viaggio a ritroso nel tempo, a partire da 250 milioni di anni fa nell’Era Mesozoica per passare da Triassico, Giurassico e Cretaceo. Grazie alla tecnologia degli animatronics le grandi e fedeli riproduzioni dei dinosauri muoveranno corpo, lingua, bocca, occhi, coda, ali e artigli, immergendo il visitatore in una giungla di piante artificiali ed effetti speciali.

“L’esperienza mediatica complessiva, cinematografica, televisiva, espositiva conferma da decenni a livello mondiale che i dinosauri sono in assoluto i migliori ambasciatori delle scienze della vita, – spiega il professor Alessandro Cecchi Paone – in particolare presso i più piccoli e gli adulti che vogliono recuperare nozioni dimenticate di biologia, zoologia e paleontologia. È però indispensabile che, come in questa mostra, le ricostruzioni degli esemplari e del loro ecosistema siano precise e affidabili”.

Tutte le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi professionisti grazie ai quali è stato possibile riprodurre i dinosauri a grandezza naturale con massima precisione non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti, fedeli al loro comportamento in natura. Alla fine del percorso espositivo, i più piccoli potranno continuare la loro esperienza giurassica e divertirsi nell’area gioco a loro dedicata.



“Il valore apprezzabile di questa esposizione è la capacità di riportare all’attenzione del pubblico temi importanti – spiega Fabio Di Gioia, curatore della mostra –. La complessa biologia che rende unico il nostro pianeta, la sua continua evoluzione e i temi come le estinzioni e la sostenibilità, sono contenuti di grande attualità che accompagnano la visita e stimolano l’interesse specialmente fra i giovani. La presenza di questa esposizione a Milano è particolarmente felice sia per il luogo che la ospita sia perché trova un corollario naturale di istituzioni eccellenti della città, fra cui il Museo della Scienza e della Tecnica e il Museo Civico di Storia Naturale che possiede importantissime sezioni di Paleontologia e dove è possibile approfondire e continuare lo studio e l’esperienza scientifica ed educativa”.

Orari di apertura

Da martedì a domenica: dalle 10 alle 19.30

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 19.30

La biglietteria chiude alle ore 18.30



Biglietti

Biglietti interi da 13€

Biglietti ridotti da 10€

Biglietti famiglia 4 persone 40€

Biglietti famiglia 5 persone 48€