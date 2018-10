Bagarre in consiglio comunale a Seregno, consigliere di maggioranza urla ‘fascista’ a Mariani

Accesa lite in consiglio comunale ieri sera a Seregno (Mb). Un consigliere della maggioranza, Davide Ripamonti (Pd), ha dato del fascista al consigliere d’opposizione Tiziano Mariani (Noi per Seregno). Ed è scoppiata la bagarre, tanto che la seduta è stata sospesa. Subito dopo, alla ripresa, Ripamonti ha chiesto scusa a Mariani.

A scaldare gli animi è stato un intervento di Mariani: “Seregno ha avuto grandi sindaci ma non prendevano 60mila euro. E’ facile gestire le cose con 60mila euro” ha detto il capogruppo di Noi x Seregno. Ha subito reagito Davide Ripamonti che fuori micofono ha gridato “Fascista!” a Mariani. Il clima si è velocemente riscaldato e il presidente del consiglio comunale ha dovuto interrompere la seduta. “Chiedo scusa a Tiziano Mariani per l’affermazione fuori luogo. Non appartiene alla sua storia e alla storia della sua famiglia” ha detto l’esponente del Pd una volta ripresi i lavori.

Ecco il link al sito del giornale di Monza che pubblica il video della seduta