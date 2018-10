Imbrattata saracinesca del circolo Pd Romana Calvairate

Imbrattata, con scritte gravi e ingiuriose, la saracinesca del circolo del PD Romana Calvairate. Lo denuncia il segretario metropolitana Pietro Bussolati: “Continueremo a portare avanti le nostre battaglie e non ci faremo intimidire da vigliacchi che rifiutano il confronto democratico e scelgono il linguaggio violento, per esprimere il loro dissenso politico.- scrive Bussolati in una nota- Solidarietà agli iscritti e ai militanti del circolo e alla segretaria, Melania Gabrieli, che sono certo reagiranno a queste scritte con l’impegno e la passione di sempre” . Il segretario metroplitano e consigliere regionale ha così espresso la solidarietà di tutta la federazione per l’atto di vandalismo subìto dal circolo di Romana Calvairate.