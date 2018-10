Giornate d’autunno del Fai, in Lombardia 94 i luoghi visitabili

Tornano sabato 13 e domenica 14 ottobre le Giornate d’autunno del Fai, con un calendario che comprende 94 luoghi e 19 itinerari, tra cui ci sono palazzi storici, chiese, castelli, ville ma anche interi borghi. Un fine settimana per scoprire le bellezze, poco conosciute o di solito chiuse al pubblico, di Milano e della Lombardia, tra cui spiccano la diga più antica d’Italia e la casa-atelier dell’artista Lucio Fontana. Sono nove i luoghi e gli itinerari previsti a Milano, dove saranno visitabili nelle due giornate Palazzo Marino, Palazzo Edison, Cantiere del Teatro Lirico, la Torre della Fondazione Prada, lo Studio legale e Collezione Negri-Clementi, lanCentrale dell’acqua, Palazzo Landriani, Palazzo Litta Modignani, i luoghi dei Borromeo a Milano. A Merone (Como) sarà aperta al pubblico la più antica diga d’Italia, Cavo Diotti, che regola dal 1812 la portata del fiume Lambro, mentre gli appassionati d’arte potranno visitare la casa atelier di Lucio Fontana a Comabbio (Varese).

Ecco l’elenco completo dei luoghi visitabili:

BONATE SOTTO (BG)

Per vie di acqua e vie di terra

Basilica di Santa Giulia *

Via San Pietro, 3

Apertura: Sabato: 14 – 18

CANONICA D’ADDA (BG)

Tragitto in barca “Lucia” con abiti manzoniani

Piazza Confraternita, 3

Apertura: Domenica: 9:30 – 13 / 14 – 18

Le bocche della roggia Vailata

Piazza Confraternita, 3

Apertura: Domenica: 9:30 – 13 / 14 – 18

Cortili storici di Via XXV Aprile *

Via XXV Aprile

Apertura: Domenica: 9:30 – 13 / 14 – 18

Ex Chiesa di Sant’Anna *

Via Fara

Apertura: Domenica: 9:30 – 13 / 14 – 18

Iniziative Speciali: nel parco adiacente la chiesa si potrà fare una ricca merenda a cura del Comune di Canonica. Saranno organizzate attività per i più piccoli tra cui letture sull’acqua e costruzione di girandole.

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista *

Piazza Don Anselmo Crespi, 16

Apertura: Domenica: 14:30 – 18

Villa Ex Pagnoni: i giardini *

Piazza Confraternita, 3

Apertura: Domenica: 9:30 – 13 / 14 – 18

RONCOBELLO (BG)

Mulino Maurizio Gervasoni

Via Oro, 19

Apertura: Sabato: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30); Domenica: 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

VILLA D’ADDA (BG)

Per vie di acqua e vie di terra

Antica Chiesa di Sant’Andrea in Catello *

Via Sant’Andrea

Apertura: Domenica: 10 – 13 / 14 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea *

Via del Borgo, 2

Apertura: Domenica: 10 – 13 / 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Torre del Borgo

Via del Borgo

Apertura: Domenica: 10 – 13 / 14 – 18

Chiesa di San Giovanni Evangelista *

Via Casargo, 14

Apertura: Domenica: 10 – 13 / 14 – 18

Chiesa di San Martirio *

Via S. Martirio n. 1

Apertura: Domenica: 10 – 13 / 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30) Note: Compatibilmente con le funzioni religiose

BRESCIA (BS)

Brescia. La città sulle vie d’acqua

Chiesa di Santa Maria del Carmine

Contrada del Carmine, 6

Apertura: Sabato: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Palazzo Duranti

Via Trieste, 52

Apertura: Sabato: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Chiesa Prepositurale di Sant’Agata *

Corsetto Sant’Agata, 5

Apertura: Sabato: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 16:30); Domenica: 12 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Chiostri Ex Convento del Carmine *

Vicolo dell’Anguilla, 8

Apertura: Sabato: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10:00 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

DARFO BOARIO TERME (BS)

Acqua, uomo e lavoro: segni ed esperienze in evoluzione

Il “Mulino della Plagna”, recentemente restaurato

Via Agostino Bonara

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Iniziative Speciali: Domenica 14 ottobre, ore 17 TEATRO NEL MULINO BUONASERA – Spettacolo teatrale di e con Michele Beltrami Premio Godot 2011. Mercurdo, Biennale Internazionale dell’Assurdo Miglior spettacolo e miglior attore Rota in festival 2011. Spettacolo comico pieno di giochi di parole e non-sense, un elogio dell’acrostico, un’investigazione del significato profondo che ogni parola porta con sé. DA NON PERDERE alle 16,00 mondolata (caldarroste) fatte in loco

Terme di Boario *

Corso Italia

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Iniziative Speciali: Colori d’Autunno, tradizionale evento dedicato alla montagna, ai suoi colori e ai sapori che chiude la stagione termale. La concomitanza di questo evento mette in luce la straordinaria bellezza naturalistica della Valle Camonica e della sua Biodiversità che le è valso il riconoscimento dell’UNESCO di “Riserva della Biosfera”. Una manifestazione che accompagna il passaggio all’autunno con tante proposte di turismo invernale sulle nostre montagne.

Stabilimento acque minerali Boario, Fonte Essenziale, Vitasnella

Viale Igea, 3

Apertura: Domenica: 10 – 17:30; orario: dalle ore 10,00 alle ore 17,30 (ultima visita)

Centrale Idroelettrica di Darfo

Via Agostino Bonara

Apertura: Domenica: 10:00 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

(FAI) ACQUA DA TUTTE LE PARTI – I mille volti di un bene prezioso

BULGAROGRASSO (CO)

Restituire l’acqua all’ambiente: Alto Lura S.R.L.

Via Toti, 4

Apertura: Domenica: 10 – 16:30 (ultimo ingresso 16)

INVERIGO (CO)

Acqua che crea: l’orrido e le sorgenti pietrificanti

Via Monte Barro, 1

Apertura: Domenica: 10 – 16:30 (ultimo ingresso 16)

MERONE (CO)

Cavo Diotti – La diga più antica D’Italia

Via Appiani, 13

Apertura: Domenica: 10 – 16:30 (ultimo ingresso 16)

PIANELLO DEL LARIO (CO)

Museo della Barca Lariana – Un sogno galleggiante

Via Regina, 1268

Apertura: Sabato: 10 – 16:30 (ultimo ingresso 16)

Le Conferenze presso Museo Barca Lariana dedicate agli Iscritti FAI sono su prenotazione.

Iniziative Speciali: Conferenze presso Museo Barca Lariana dedicate agli Iscritti FAI: – ore 10.30: conferenza di Erio Matteri, maestro d’ascia – ore 15.30: Conferenza “Il fondo del lago, specchio di una cultura” di Andrea Carlo Alpini, ricercatore subacqueo Prenotazione su www.faiprenotazioni.it

TREMEZZINA (CO)

Villa del Balbianello * – Bene FAI

Via Comoedia, 5

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 16:30). Ultima visita interni 16.30. Ultimo ingresso parco 17.15

Gli interni della villa sono visitabili solo per gli iscritti FAI; Possibilità di iscriversi in loco.

Torre del Soccorso Detta del Barbarossa – Bene FAI

SS340

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 17

VALSOLDA (CO)

Villa Fogazzaro Roi – Bene FAI

Via Antonio Fogazzaro, 14

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18; Visita guidata obbligatoria, partenza delle visite dalle ore 11 alle ore 16,30

Iniziative Speciali: Visita guidata speciale con lettura dei brani selezionati dal romanzo di Piccolo Mondo Antico

CREMONA (CR)

L’acqua: un percorso dalle sorgenti alla nostra vita quotidiana

Depuratore

Via al depuratore

Apertura: Domenica: 10 – 12:30 / 14:30 – 18

Torre dell’acqua

Via Lombardini, 1

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 14:30 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

L’ingresso avverrà dal cortile Federico II

Potabilizzatore Ovest

Via Postumia, 144

Apertura: Domenica: 10 – 12:30 / 14:30 – 18 (ultimo ingresso 17)

Casetta dell’acqua

Via Realdo Colombo, 2

Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 14:30 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

CREMA (CR)

Preziose acque cremasche: un sistema ricco e complesso da conoscere, tutelare e valorizzare.

Ex impianto di sollevamento delle acque del Serio *

Via Marzale, 12

Apertura: Domenica: 10 – 13 / 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Si raccomanda di limitare l’uso delle auto e di raggiungere il sito in bicicletta. Percorso di circa 3 km dal centro di Crema.

Impianto di Potabilizzazione Ed Ex “Casa Dell’Acqua” *

Via Ugo Palmieri, 2

Apertura: Domenica: 10:30 – 12:30 / 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Serbatoio Compensatore “Castello D’Acqua” (Torre Acquedotto) *

Via Bartolino Terni / via Giuseppe Verdi

Apertura: Domenica: 10:30 – 12:30 / 14:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Depuratore Serio 1 *

Via Cristoforo Colombo, 3

Apertura: Sabato: 10 – 13 (ultimo ingresso 12:30) Note: In caso di maltempo le visite saranno sospese.

Per motivi di sicurezza: in caso di maltempo le visite saranno sospese; le persone con disabilità potranno accedere esclusivamente al percorso di visita a piano terra, con l’esclusione delle passerelle sopraelevate; l’accesso non è consentito ai minori di anni 10; è vietato introdurre cani.

Complesso degli Ex “Stalloni” *

Via Giuseppe Verdi, 16

Apertura: Domenica: 10 – 13 / 14 – 18:30 (ultimo ingresso 18)

Palazzo Albergoni Vimercati Donati *

Via Vimercati, 11

Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 14 – 18:30 (ultimo ingresso 18)

BRIVIO (LC)

Brivio e i suoi inaspettati tesori sulle rive dell’Adda

Dimora storica Famiglia Villa

Via Fossa Castello, 2

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Chiesa di San Leonardo

Piazzetta di San Leonardo

Apertura: Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Torre del Castello di Brivio

Piazza Carlo Frigerio, 11

Apertura: Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

COLICO (LC)

Colico: la tradizione dell’acqua

Molino Secrista

Frazione Villatico

Apertura: Sabato: 12 – 17 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 17)

Iniziative Speciali: in occasione di GFA i Forti Montecchio e Fuentes resteranno aperti sia sabato che domenica a un prezzo speciale di 5 euro.

Latteria di Villatico *

Via Fontanedo, 27 – Frazione Villatico

Apertura: Sabato: 12 – 17 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 17)

Chiesa di San Bernardino *

Frazione Villatico

Apertura: Sabato: 12 – 17 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 17)

Parco di Villa Osio *

Via Lungolario Polti, 4

Apertura: Sabato: 12 – 17 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 17)

Si consiglia un abbigliamento consono e scarpe comode essendo il percorso non in piano e in un bosco-giardino.

Molino Maufet

Frazione Villatico

Apertura: Sabato: 12 – 17 (ultimo ingresso 17); Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 17)

LODI (LO)

Castiglione d’Adda: il paese che si ADDAtta – itinerario naturalistico

Navigare l’Adda *

Isolabella

Apertura: Domenica: 9 – 12

CASTIGLIONE D’ADDA (LO)

Castiglione d’Adda: il paese che si ADDAtta – itinerario naturalistico

Centro Visite Parco Adda Sud *

Strada Statale 591 Cascina Gerra

Apertura: Domenica: 14 – 18

Iniziative Speciali: Domenica 14 ottobre alle ore 15 presso il Centro del Parco Adda Sud di Castiglione d’Adda i visitatori presenti potranno assistere alla liberazione delle cicogne. Scopo della Stazione di Ambientamento del parco è il ripopolamento di questi animali una volta diffusi nelle nostre zone. In media le cicogne presenti nelle voliere vengono rilasciate dopo tre anni di permanenza presso la stazione.

Castiglione d’Adda: il paese che si ADDAtta – itinerario storico artistico

Chiesa di Santa Maria Assunta *

Via delle Rose, 1

Apertura: Sabato: 14 – 18; Domenica: 16:30 – 17:30

Note: Incontro focus sull’organo Serassi – l’importanza di preservare gli strumenti antichi

Chiesa di S. Maria Incoronata *

Via Incoronata

Apertura: Sabato: 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Chiesa di S. Bernardino *

Via Umberto I

Chiesa della S.ma Annunciata *

Piazza Matteotti

Apertura: Sabato: 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30). Per gli iscritti FAI: possibilità di visita alle catacombe.

MANTOVA (MN)

Antica Edicola dei Giornalai * – Bene FAI

Piazza Canosa

Apertura: Sabato: 9 – 12:30 / 15:30 – 17:30; Domenica: 9 – 12:30 / 15:30 – 17:30

CAVRIANA (MN)

Cavriana: le radici del futuro

Villa Mirra

Via Porta Antica, 32

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Iniziative Speciali: Ore 18:15 – Villa Mirra Concerto e danza con Nomòi Italian Contemporary Ensemble “Il sogno di sabbia” Musiche e chitarra elettrica: Rosolino Di Salvo Danza e coreografia: Katia Gatti, Chiara Giussani, Anna Molinaro

I Bunker della Seconda Guerra Mondiale

Piazza Castello

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Ex Base Nato Troposcatter

Località Monte Gallo

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Sulle tracce degli Ippoliti

Palazzo del Comune *

Via Marconi, 126

Apertura: Sabato: 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30); Domenica: 09 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Iniziative Speciali: Visite guidate con il direttore del museo, dott. Gianfranco Ferlisi, riservate agli iscritti FAI, sabato alle ore 15 e domenica alle ore 10.30 e 15. Prenotazione obbligatoria.

Chiesa di Santa Maria e Sant’Ippolito Martire *

Via San Pio X, 8

Apertura: Sabato: 14 – 17:30 (ultimo ingresso 17) Note: Alle ore 18 è prevista la celebrazione della S. Messa.

Domenica: 13 – 18 (ultimo ingresso 17:30) Note: Al mattino è prevista la celebrazione della S. Messa.

Rocca Palatina – Palazzo Pacchielli Bosoni *

Via Marconi, 123

Apertura: Sabato: 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 9 – 16:30 (ultimo ingresso 16)

Gazoldo degli Ippoliti *

Via Marconi

Apertura: Sabato: 14 – 17 (ultimo ingresso 16:30); Domenica: 9 – 16:30 (ultimo ingresso 16)

MILANO (MI)

Palazzina Appiani * – Bene FAI

Viale Byron, 2 – presso Arena Civica, Parco Sempione

Apertura: Sabato: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Villa Necchi Campiglio * – Bene FAI

Via Mozart, 14

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17)

Iniziative Speciali: Visite speciali al giardino di Villa Necchi Campiglio nel corso di entrambe le giornate.

Palazzo Edison *

Foro Buonaparte, 31

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Centrale dell’acqua di Milano *

Via Cenisio, 38

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17)

Torre della Fondazione Prada *

Largo Isarco, 2

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Si avvisano i visitatori che l’ascensore della Torre è fuori uso. Sarà disponibile un ascensore per persone portatrici di disabilità fisiche.

Visita allo Studio Legale e alla Collezione Negri-Clementi *

Via Bigli, 2

Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17)

Il luogo dei “Borromeo” a Milano *

Piazza Borromeo, 6

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30); Domenica: 12 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Palazzo Landriani, sede dell’Istituto Lombardo

Via Borgonuovo, 25

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Palazzo Marino *

Piazza della Scala, 2

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Cantiere Teatro Lirico

Via Larga 14

Apertura: Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Abbigliamento consono a una visita in un cantiere: pantaloni lunghi e scarpe da trekking. Prima della visita verrà chiesto di firmare una liberatoria.

Palazzo Litta Modignani *

Corso Europa, 16

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

CORBETTA (MI)

Nessun Itinerario Associato

Stamperia “Incisione Arte”

Via Monte Bianco, 2

Apertura: Domenica: 10 – 19 (ultimo ingresso 18:30) Note: Ultima visita con dimostrazione ore 17.30.

Prenotazione in loco. Iniziative Speciali: Dimostrazioni delle tecniche di stampa all’acquaforte e serigrafia organizzate con frequenza oraria durante il corso della giornata: 10.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. È richiesta la prenotazione in loco.

LEGNANO (MI)

L’acqua racconta

Castello Visconteo di Legnano e Parco Attiguo *

Via Castello, 1

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

PREGNANA MILANESE (MI)

L’acqua racconta

Mulino Sant’Elena

Via Mulino Sant’Elena

Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

RHO (MI)

L’acqua racconta

Fontanile Buongiovanni

Strada vicinale dei tre Cassi – Vighignolo

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

Apertura in collaborazione con la Commissione Europea in occasione dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sito valorizzato e promosso grazie al Programma di cooperazione transnazionale Central Europea.

RODANO (MI)

Casa Gola e le Sorgenti della Muzzetta, Frazione Lucino *

Piazza IV Novembre

Apertura: Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Iniziative Speciali: Ore 10: caffè di benvenuto Ore 17: aperitivo

SAN VITTORE OLONA (MI)

Villa Adele *

Via F.lli Bandiera, 12 angolo via G. Leopardi, 1

Apertura: Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Iniziative Speciali: Negli spazi di Villa Adele, oltre a proposte di letture sul tema dell’acqua, sarà possibile visitare anche una esposizione di bonsai “Bonsai in Villa” (a cura dell’associazione “Amici del Bonsai”) e una mostra collettiva di studenti e artisti dell’Accademia di Brera sul simbolismo animale: figure e miti del passato, riletti in chiave contemporanea.

Una via verde lungo il fiume Olona

Foppa di San Vittore *

Via Antonio Gramsci

Apertura: Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Mulini Cozzi e Meraviglia *

Località Mulino Melzi / Via Antonio Barlocco

Apertura: Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Chiesetta di Santo Stefano *

Via Fornasone

Apertura: Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

SEDRIANO (MI)

Villa Pezzoli

Via Edmondo De Amicis, 19

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

SETTALA (MI)

Cascina Castello e Centro Etnografico Tradizioni Contadine *

Strada vicinale Viale delle Industrie, frazione di Premenugo

Apertura: Domenica: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

MONZA (MB)

Osvaldo Borsani e Gio Ponti icone di stile senza tempo

Ray Way – Centro Controllo Rai

Via Mirabello, 8

Apertura: Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

CORNATE D’ADDA (MB)

Cornate d’Adda. Storie di uomini e di acque

Dall’Adda Luce ed Energia per Milano *

Strada vicinale dell’Adda

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17)

Il “Giudizio Universale” di Vanni Rossi *

Piazza don Giulio Ambrosiani, 3 – Frazione Porto d’Adda

Apertura: Sabato: 10 – 15 (ultimo ingresso 15) Note: Le visite sono sospese durante gli orari delle Sante Messe.

Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30) Note: Le visite sono sospese durante gli orari delle Sante Messe.

Le visite sono sospese durante gli orari delle Sante Messe.

Verso Il Fiume. Il Sentiero delle Conche e L’Alzaia

Partenza da: Via II giugno, 2 – Frazione Porto d’Adda Cornate d’Adda

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17)

Il percorso potrà subire variazioni o soppressioni in caso di maltempo.

VAREDO (MB)

Osvaldo Borsani e Gio Ponti icone di stile senza tempo

Villa Borsani

Via Umberto I, 148

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

PAVIA (PV)

Da una sponda all’altra, attraverso il ponte, guardando i barcè.

Cappella di San Giovanni Nepomuceno *

Ponte Coperto

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Si consiglia la visita nelle prime ore della mattina per avere tempi di attesa inferiori.

Club Vogatori Pavesi

Via Trinchera, 1

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Si consiglia la visita nelle prime ore della mattina per avere un tempo di attesa inferiore

Apertura con orario continuato dalle 10 alle 17.30 (orario ultimo ingresso)

Società Battellieri Colombo *

Viale lungo Ticino Sforza, 40

Apertura: Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Si consiglia la visita nelle prime ore della mattina per evitare lunghi periodi d’attesa.

Fiume Ticino

Domenica: 10 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Note: Si consiglia la visita durante la mattina.

Si consiglia la visita durante la mattina.

Apertura in collaborazione con la Commissione Europea in occasione dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale. L’area del fiume Ticino ha beneficiato di un contributo europeo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR Lombardia 2007-2013.

PONTE NIZZA (PV)

S. Ponzo Semola: un’antica Pieve, un Santo, un’acqua miracolosa tra le rocce

Antico Borgo e Grotte di San Ponzo Semola

Frazione di S. Ponzo Semola e grotte

Apertura: Sabato: 14 – 17:30 (ultimo ingresso 17:30); Domenica: 10:30 – 12:30 / 14 – 17:30 (ultimo ingresso 17)

VIGEVANO (PV)

Castello di Vigevano *

Piazza Ducale

Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Sabato: 10 – 17 (ultimo ingresso 16:30)

Apertura in collaborazione con la Commissione Europea in occasione dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale. Sito restaurato grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR Lombardia 2007-2013.

MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)

Castel Grumello

Via Sant’Antonio, 645

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 15

SONDALO (SO)

Museo dei Sanatori di Sondalo *

Via Zubiani, 33

Apertura: Sabato: 14 – 18; Domenica: 10 – 12 / 14 – 17

Ex Villaggio Sanatoriale Morelli *

Apertura: Sabato: 14 – 18; Domenica: 10 – 12 / 14 – 18

Sondalo: Visita delle Chiese e del Centro Storico *

Apertura: Sabato: 14 – 18; Domenica: 10 – 12 / 14 – 18

Ex Sanatorio Liberty di Pineta di Sortenna *

Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Domenica: 14 – 18

VARESE (VA)

Acqua da bere, acqua da giocare: dall’Acquedotto al parco Toeplitz

Tracce d’acqua nella collezione del Museo Castiglioni *

Viale Vico, 46

Apertura: Sabato: 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30); Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

I Giochi d’acqua del Parco Toeplitz *

Viale Vico

Apertura: Sabato: 14 – 18 (ultimo ingresso 17:30); Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Villa e Collezione Panza – Bene FAI

Piazza Litta, 1

Apertura: Sabato: 10 – 18

CASALZUIGNO (VA)

Villa Della Porta Bozzolo – Bene FAI

Viale Camillo Bozzolo, 5

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18

Iniziative Speciali: un weekend dedicato agli animali da cortile e da bassa corte. Conferenze di approfondimento, laboratori e giochi: un ricco programma con attività per tutti, per conoscere e ammirare esemplari di razze rare e antiche. In collaborazione con l’Associazione Lombarda Avicoltori (ALA). Oltre alle numerose razze di polli e conigli, quest’anno il Gran Galà ospiterà colombi e porcellini d’India.

COMABBIO (VA)

Casa Fontana: L’atelier di Lucio

Via Lucio Fontana, 450

Ingresso esclusivo per gli iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco

Apertura: Domenica:10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Iniziative Speciali: Per l’occasione il Comune allestirà nella sala espositiva intitolata a Lucio Fontana (via Garibaldi 560) una mostra di sue opere (serigrafie, disegni), lettere, fotografie, documenti, strumenti di lavoro (un suo cavalletto) che ricordano la sua vita d’artista e la sua permanenza a Comabbio.

GORNATE-OLONA (VA)

Monastero di Torba – Bene FAI

Via Stazione, 2

Apertura: Sabato e domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17)

LUVINATE (VA)

Acqua da bere, acqua da giocare: dall’Acquedotto al parco Toeplitz

Acqua quotidiana: L’acquedotto di Luvinate *

Via dell’Acquedotto

Apertura: Domenica: 10 – 18 (ultimo ingresso 17:30)

Raggiungibile solo a piedi percorrendo una strada di circa 500 metri.

MORAZZONE (VA)

Casa Macchi *- Bene FAI