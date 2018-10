Giornata Europea della Cultura Ebraica 2018, gli eventi a Milano

XIX edizione della Giornata Europea della Cultura ebraica.

Domenica 14 ottobre al Tempio Centrale e al Museo della Scienza e della Tecnologia L. Da Vinci ci saranno una serie di incontri per parlare di Storytelling – Narrazioni: musica,

storie, una mostra. E poi ricordi e rivelazioni.

Storytelling – narrazioni è il tema. Dai simboli ebraici nascosti nei monumenti italiani alla storia esemplare di Arpad Weisz, fino agli amori e ai conflitti nei midrashim. Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sarà ospite, per la prima volta, in Sinagoga per l’apertura della Giornata europea, che sarà condotta da Paolo Del Debbio, e avrà prestigiosi ospiti, dall’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, a Gianfelice Facchetti, a Guido Alessandrini. Gli incontri saranno seguiti in tempo reale dal sito della Comunità, Mosaico-cem.it.

«Sono grato alla Regione Lombardia, e al suo presidente Attilio Fontana in particolare, per il patrocinio e il sostegno economico, che consente alla Comunità ebraica di Milano di offrire alla Cittadinanza milanese e lombarda un evento culturale nel segno dell’incontro e del confronto». Così Raffaele Besso, co-presidente della Comunità ebraica di Milano, ringrazia la Regione Lombardia, sponsor della manifestazione del 14 ottobre.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica, da diciannove anni un appuntamento che invita a scoprire tradizioni, cultura e luoghi ebraici in Italia, nasce proprio per diffondere una narrazione dell’ebraismo rispondente al vero. Quest’anno la città capofila è Genova, dove risiede una Comunità ebraica importante e perfettamente integrata nel tessuto cittadino. Un’occasione per raccontare il capoluogo ligure da un punto di vista diverso, tutto da scoprire attraverso i suoi narratori – cantori, artisti, rabbini e figure che hanno fondato l’ebraismo genovese. «Una città che, dopo le drammatiche vicende di questa estate, è

sempre più al centro dei nostri pensieri e soprattutto dei nostri impegni concreti – dichiara Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane – C’è un significato

speciale nella decisione di confermare Genova quale città capofila della prossima Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si terrà domenica 14 ottobre in tutta Italia».

Di seguito il programma di domenica 14 ottobre:

Alla Sinagoga Centrale di Milano

9.30 – Apertura al pubblico

10.00 – Saluti di benvenuto. Conduce Paolo Del Debbio, ospite d’onore il Presidente del

Parlamento europeo Antonio Tajani.

10.20 – R. Capo Rav Alfonso Arbib

10.40 – Philippe Daverio “Les Juifs avantgarde d’Europe”

11.30 – “Another Country. Momenti di vita di ebrei in diaspora” mostra a cura del Museo Ebraico di Bologna con Beth Hatfusoth di Tel Aviv

12.15 – Visita guidata della Sinagoga a cura di Daniela Di Veroli

13.15 – La storia di un popolo attraverso le sue ricette, presentazione del libro di cucina “Di casa in casa” a cura della W.D.K.H.

14.30 – Visite guidate della Sinagoga a cura di Daniela Di Veroli a cadenza oraria fino alle 16.30

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21

14.45 – “Musical, una storia ebraica” di Alberto Milazzo con A. Milazzo e E. Zullo (Ouverture)

15.00 – Alberto Sonnino e Rav Roberto Della Rocca “Amori e conflitti nei racconti biblici”

16.00 – “Musical, una storia ebraica” (1a parte)

16.15 – Roy Doliner “Menorà e Storytelling”. Introduce Alfonso Sassun

17.15 – “Musical, una storia ebraica” (2a parte)

17.30 – Proiezione di un filmato tratto dalla graphic novel su Arpad Weisz

17.40 – Presentazione del libro di Matteo Matteucci “Arpad Weisz e il littoriale” – con la

partecipazione dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, di Gianfelice Facchetti, Guido

Alessandrini e dell’autore (Edizioni Minerva, vincitore premio Selezione Bancarella 2018)

Intervento conclusivo del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana

18.30 – “Musical, una storia ebraica” di Alberto Milazzo con A. Milazzo e E. Zullo (finale)