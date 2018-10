Arrestati 3 ladri a Milano per furti in case e negozi

La Polizia ha arrestato a Milano 3 ladri, due italiani e un serbo, accusati di diversi furti in esercizi commerciali ed abitazioni. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, nel corso delle indagini per individuare i responsabili di alcuni furti commessi in città, hanno identificato i tre uomini che agivano forzando serrature, scardinando casseforti e praticando fori nei pavimenti, fin dal mese di settembre 2017 . I tre sono stati anche denunciati perché ritenuti responsabili del furto in una gioielleria in via Paolo Sarpi a Milano nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2017 quando furono rubati gioielli per un valore di circa 40/45 mila euro: Due di loro sono anche autori del furto presso uno show room in via Ostiglia a Milano nella notte tra il 13 ed il 14 dicembre 2017, quando furono rubati capi di abbigliamento per un valore di circa 120 mila euro.