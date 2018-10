Luca Carboni di nuovo in tour con SPUTNIK. Per questo nuovo tour nei club l’artista si spinge ancora più avanti, grazie a un grande lavoro musicale, lasciando però sempre la porta aperta alle cose del passato. Il tour farà tappa al Fabrique di Milano il 29 ottobre.

Un viaggio nel tempo, in cui è possibile ascoltare anche sonorità diverse, appartenenti ad altre epoche. Alla fine, ormai per Carboni possiamo parlare davvero di epoche: il suo viaggio musicale partito negli anni ‘80 continua fino ad oggi con grande successo.

Sul palco lo accompagnerà la sua band con Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Per questa prima parte di SPUTNIK TOUR torna proprio nei club e Luca Carboni con il suo team sta lavorando ad una grande produzione anche per quanto riguarda l’aspetto visivo, partendo proprio dalla copertina di SPUTNIK, disegnata dall’artista stesso. A livello di immagini nel live ci sarà un vero e proprio racconto che parte dagli anni ’50, per arrivare ad oggi, attraversando quindi momenti importanti della storia personale dell’artista e degli eventi della società.

Per quanto riguarda la parte musicale e le canzoni in scaletta è probabile che questa cambi di data in data, visto che ci sarà anche molto spazio per la parte acustica e più intima, che permetterà di presentare live il nuovo lavoro e di spaziare dai singoli del passato a quelli di oggi, non tralasciando anche alcune canzoni “b-side”. Sicuramente non mancheranno le hit del passato e i singoli usciti con POP-UP e SPUTNIK sempre ai vertici delle classifiche radiofoniche. Il nuovo singolo IO NON VOGLIO attualmente in tutte le radio (scritto con Calcutta e con Dario Faini che ha lavorato alla parte musicale) è figlio di un periodo in cui l’artista si è voluto confrontare con altri cantautori che ha scoperto proprio nei club.

Di seguito le prime date di SPUTNIK TOUR:

12 OTTOBRE – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

13 OTTOBRE – CESENA – VIDIA

16 OTTOBRE – BOLOGNA – ESTRAGON

18 OTTOBRE – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

20 OTTOBRE – TORINO (VENARIA) – CONCORDIA

22 OTTOBRE – FIRENZE – OBIHALL

23 OTTOBRE – PERUGIA – AFTERLIFE

25 OTTOBRE – BARI (MODUGNO) – DEMODE’

26 OTTOBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

28 OTTOBRE – ROMA – ATLANTICO LIVE

29 OTTOBRE – MILANO – FABRIQUE

3 NOVEMBRE – BRESCIA – GRAN TEATRO MORATO

4 NOVEMBRE – PARMA – CAMPUS INDUSTRY