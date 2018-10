Protestano le opposizioni in consiglio comunale contro l’aumento delle tariffe dell’Atm decise dalla giunta Sala. Ieri pomeriggio la minoranza ha mostrato dei cartelli in aula., contro i rincari. Forza Italia ha proposto di utilizzare gli incassi di Area C, per garantire il mantenimento delle tariffe per tutti gli abbonamenti dei mezzi pubblici e scongiurare così gli aumenti. Durante la seduta, l’assessore alla mobilità Marco Granelli ha affermato che i rincari “sono necessari”.