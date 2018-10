In Lombardia le imprese specializzate per offrire servizi da barbiere, parrucchiere ed estetista sono circa 23mila. Secondo i dati della Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza Lodi, su un totale italiano di 141mila imprese del settore, il 16,6% sono lombarde. Milano è in vetta alla classifica con oltre 7mila imprese, di cui il 15% straniere. Le donne detengono il 69,4% delle attività e continuano a crescere, mentre i giovani sono circa il 14%. “Continua la crescita del settore – ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di Commercio – con una maggiore diffusione in un contesto come il nostro legato alla moda e alla cura personale”.