Milano-Meda, certificata idoneità ponti fino al 2020

I tre ponti della Milano – Meda sono stabili. È quanto reso noto nella conferenza stampa della Provincia di Monza e Brianza sui risultati delle prove di carico svolte sui ponti 12 e 14 in corrispondenza di Cesano Maderno e sul ponte 26 all’altezza dello svincolo di Meda. “Abbiamo vissuto un periodo molto difficile, oggi in molti devono chiedere scusa alle migliaia di cittadini che ogni giorno percorrono la Milano – Meda – ha dichiarato il presidente della Provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi – la stampa a inizio estate ha posto il dubbio che i ponti non fossero sicuri, abbiamo risposto con il lavoro che stavamo già svolgendo”. I tre ponti sono stati pertanto dichiarati idonei al transito fino a giugno 2020 e in questo arco di tempo ci sarà un monitoraggio costante delle strutture.