Bergamo, Giorgio Gori si ricandida a sindaco

Giorgio Gori si ricandida a sindaco di Bergamo. Lo ha annunciato oggi nella conferenza stampa indetta alle 15 a Palazzo Frizzoni. “Come vuole il mio spirito bergamasco, non lascio le cose a metà – ha dichiarato Gori – Bergamo è cambiata, abbiamo creato opportunità di lavoro, aperto cantieri, investito sull’aiuto alle persone fragili e in cultura. La trasformazione è in corso e noi possiamo fare bene, ancora di più”. A 58 anni è pronto a rimettersi in gioco. “Fare il sindaco è la cosa più difficile della mia vita professionale ma anche quella che mi ha dato più soddisfazione” ha poi aggiunto.