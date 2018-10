Strage di Linate, Sala ricorda 118 vittime

È stata celebrata questa mattina nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, la messa in ricordo delle vittime della strage che colpì Milano 17 anni fa. Era l’8 ottobre 2001 quando a Linate a causa di una fitta nebbia, un aereo privato e un mezzo di linea della Scandinavian Airlines, si scontrarono in fase di decollo, travolgendo un edificio adibito allo smistamento bagagli e provocando la morte di 118 persone. “Furono giornate terribili per la nostra città tra lo sgomento di tutti, lo strazio dei familiari, la necessità di fare chiarezza sulle ragioni e sulle responsabilità di una tale sciagura – ha scritto il sindaco Sala sulla sua pagina Facebook – Come ogni anno vogliamo ricordare chi perse la vita. Dopo questo disastro nuovi regolamenti e infrastrutture sono state introdotte per aumentare la sicurezza a Linate e negli altri aeroporti italiani.”