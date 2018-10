Docente ucciso a Entratico, tanti gli studenti al funerale

Si sono svolti i funerali di Cosimo Errico, il professore 58enne ritrovato morto mercoledì notte nella cascina didattica che gestiva a Entratico, in provincia di Bergamo. Alla cerimonia, che si è svolta nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo, erano presenti oltre alla moglie Gisella Bergonzoni e al figlio Simone, che in questi giorni si sono trincerati nel silenzio, anche molti studenti dell’Istituto Natta, dove Errico insegnava biologia. “Desideriamo che questo commiato cristiano di Cosimo avvenga in una casa – ha detto nell’omelia monsignor Gianni Carzaniga – vorremmo sentirci a fianco dei suoi cari come dei familiari in una casa”. Proseguono le indagini per capire chi sia il responsabile del delitto, gli investigatori intanto stanno cercando di identificare tutti i collaboratori di Errico che lavoravano per lui nella cascina.