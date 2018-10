Vigili del fuoco di Milano, oggi caserma aperta alle visite

Al via la XII° edizione di “Da grande farò il pompiere!” in collaborazione con l’associazione Fondo comune di Solidarietà e dei Vigili del fuoco di Milano. Domenica 7 ottobre presso la caserma di via Messina, con ingresso da via Procaccini 6, ci sarà una giornata dedicata ai bambini. La caserma dei pompieri sarà aperta alle visite dalle ore 10:00 alle 18:00. Si potrà inoltre vedere l’esposizione di automezzi, il museo storico e arrampicarsi su una parete apposita.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.