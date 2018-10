Studenti in corteo contro Salvini

Gli studenti milanesi sono scesi in piazza oggi per manifestare contro le politiche del governo gialloverde e in particolare contro il Ministro Salvini. Oltre un migliaio di persone appartenenti alla Rete Studenti e al collettivo Casc Lambrate sono partite da

piazza Cairoli per una manifestazione dal titolo “Il governo dell’infamia”. Lungo il

percorso sono state imbrattate le vetrine di un negozio della Benetton in via Mazzini e di uno di Zara in via degli Orefici. In largo Augusto, sulle pareti del cantiere della M4 è stato

scritto “Difendiamo gli spazi sociali”. Il corteo è terminato in piazza Duca d’Aosta davanti alla stazione Centrale.