GOTTHARD: “DeFrosted 2” in uscita il 7 Dicembre

I GOTTHARD inaugurano il rinnovato contratto Nuclear Blast/Sony Switzerland con “DeFrosted 2“, il secondo disco acustico della loro carriera.

Il primo “DeFrosted” usciva nel 1997 ed oltre ad essere il loro primo unplugged era anche il loro primo live album, con uno Steve Lee da antologia alla voce e una serie di special guest di prima categoria (come Andy Pupato e Vic Vergeat) tra percussioni, chitarre classiche, fisarmoniche e cori. Ancora oggi è considerato una pietra miliare nella loro carriera e ha contribuito a consolidare il loro meritato status di hard rock band di maggior successo della Svizzera: in 25 anni di carriera, ben 16 album al No.1, oltre 3 milioni di dischi venduti, prestigiosi award e oltre 2000 spettacoli in tutto il pianeta.

Ed ora, a 21 anni dalla prima edizione, “DeFrosted 2”, con Nic Maeder alla voce, esprime ancora una volta l’orgoglio della loro lunga carriera in 22 brani che vanno a scandire la compilation definitiva, in un condensato perfetto di energia e melodia, tra classici della prima e della seconda ora. La selezione di arrangiamenti acustici sofisticati vi lascerà a bocca aperta: due decenni e mezzo di successi fanno sempre la differenza e i Gotthard sono pronti a celebrare la loro sfacciata esuberanza rock anche senza spina, tra ricordi soffusi e riff inconfondibili!

Il primo singolo estratto è “Bye Bye Caroline”, uno dei due inediti proposti, ispirato – non a caso – al successo degli STATUS QUO targato 1973 “Caroline” e scritto proprio in collaborazione con lo stesso Francis Rossi, durante il recente Rock Meets Classic Tour che ha favorito questo grande incontro musicale.“Ho conosciuto Leo e Nic in occasione degli spettacoli che abbiamo suonato insieme questa primavera”, spiega Rossi. “Durante il Rock Meets Classic Tour, ho vissuto sulla pelle un cameratismo che non ho vissuto in oltre 50 anni. Leo, Nic e io ci siamo trovati perfettamente d’accordo da subito, così una sera mi sono ritrovato nel camerino dei Gotthard con la mia chitarra e abbiamo iniziato a strimpellare. Nic ha improvvisato delle melodie fantastiche e su suggerimento di Leo la canzone che stava nascendo doveva per forza contenere il nome ‘Caroline… et voilà!’”.

Pochi mesi dopo, Rossi invitava i Gotthard a Londra per registrare la trascinante “Bye Bye Caroline” nel suo studio casalingo: lo spirito era talmente alto che ne uscito anche il seguente video! Un antipasto ricco di un altro grande album dei magnifici Gotthard!

“DeFrosted 2″ è stato prodotto da Leo Leoni in collaborazione con il tastierista/produttore Nicolò Fragile, come di consueto con Charlie Bauerfeind al mix. Uscirà il 7 Dicembre 2018 ma è prenotabile nei suoi vari formati digitali e vinilici sin da oggi, 5 Ottobre 2018, nell’anniversario della triste scomparsa di Steve Lee cui il disco è dedicato.

Un tour unplugged ha visto i Gotthard protagonisti tra Svizzera, Germania e Russia da Marzo a Settembre 2018: auguriamoci che dopo l’uscita dell’album, possano toccare presto anche l’Italia e altri paesi europei con questo magico show!

GOTTHARD – “Defrosted 2”

Tracklist

CD 1:

MISS ME OUT ON MY OWN BANG SWEET LITTLE ROCK ‘N’ ROLLER BEAUTIFUL FEEL WHAT I FEEL HUSH REMEMBER IT’S ME STAY WITH ME TEQUILA SYMPHONY MOUNTAIN MAMA

CD 2: