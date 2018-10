Sedicenne prende a cartellate il suo aggressore e lo fa arrestare

Una studentessa è riuscita a reagire ad un tentativo di violenza e ha fatto arrestare il suo aggressore. E’ successo ieri a Milano, in via Murillo. In manette è finito un ecuadoriano di 51 anni, accusato di violenzza sessuale. La ragazzina stava andando a scuola, quando l’uomo le si è avvicinato: lei lo ha colpito con la cartella, facendolo scappare. Poco dopo, l’ha notato lungo il tragitto verso la scuola, in via Tempesta, e così ha choiamato i carabinieri. L’uomo ha negato tutto. La sedicenne è stata portata alla clicnica De Marchi dove la hanno riscontrato tre giorni di prognosi per un trauma psichico.