Esplosione in ditta, grave un operaio

Un’esplosione si è verificata oggi pomeriggio in una ditta di solventi di Marcallo con Casone, nel milanese. Un operaio di 38 anni è rimasto ustionato, altre 13 persone sono rimaste coinvolte. L’incidente è avvenuto alla ditta di solventi Solvet. L’uomo ha riportato ustioni su volto, collo e torace. Le sue condizioni sono giudicate serie: è stato portato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, in via Sciesa 45, sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118. L’incendio è stato domato dai pompieri, che al momento stanno raffreddando alcuni fusti di solvente che si trovano in un’area pericolosa del capannone interessato. La situazione è ritenuta sotto controllo. Sono in corso accertamenti da parte dell’Arpa per eventuali ripercussioni sull’aria. . Sul caso indagano i carabinieri di Abbiategrasso.