Anziana aggredita a Milano, resta in carcere il romeno

È stato interrogato dal gip di Mantova Sergiu Valerian Iepure, il 42enne fermato per aver rapinato e violentato una donna di 70 anni nella sua abitazione a Milano. Dopo l’interrogatorio il gip ha deciso di accogliere la richiesta dei pm di milano di convalida del fermo e di custodia cautelare. L’uomo, su cui pendeva già una condanna a 10 anni, che aveva scontato in Italia e in Romania, per aver violentato una receptionist a genova, dovrà quindi restare in carcere. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 42enne il 21 settembre era entrato nell’appartamento della pensionata per rubare e poi l’aveva aggredita. Decisiva per la sua identificazione è stata la comparazione tra le tracce biologiche trovate nell’abitazione della donna e il suo Dna. L’uomo era stato fermato a Quistello, nel mantovano, mentre si nascondeva a casa di amici grazie alla localizzazione del cellulare che aveva prelevato alla vittima. Intanto proseguono le indagine per capire se abbia commesso altre violenze.