Pinacoteca di Brera, concluso il riallestimento di tutte le sale

Giovedì prossimo 4 ottobre con il VII dialogo Attorno a Ingres e Hayez e l’apertura del Caffè Fernanda, si conclude dopo tre anni il riallestimento di tutte le 38 sale della Pinacoteca di Brera. “Ogni fine è un inizio – dice il direttore James Bradburne – Per raggiungere nuovi traguardi”. La Pinacoteca festeggia la fine del percorso di riallestimento, con la ristrutturazione delle ultime sale, la 37 e la 38, dedicate all’arte dell’Ottocento. Per l’occasione, apre al pubblico il VII dialogo “Attorno a Ingres e Hayez. Sguardi diversi sulle donne di metà Ottocento”, a cura di Isabella Marelli, Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, che vede un capolavoro della Pinacoteca, ‘Ritratto di Teresa Manzoni Stampa Borri’ di Hayez a confronto con tre opere ospiti: il ‘Ritratto di Madame Gonse’ di Jean-Auguste-Dominique Ingres del Musèe Ingres di Montauban, il ‘Ritratto di Selene Taccioli Ruga’ di Francesco Hayez e il busto in gesso di Lorenzo Bartolini ‘Ritratto di Anna Maria Virginia Buoni Bartolini’, entrambi provenienti da collezioni private.

In occasione del VII dialogo sono anche state restaurate due tele di Hayez: l’Autoritratto del 1848 e il Ritratto di Alessandro Manzoni del 1841.

A completare la ristrutturazione, l’apertura del Caffè Fernanda, dedicato alla grande direttrice Fernanda Wittgens, che fece risorgere il museo nel dopoguerra. Come la Bottega Brera nel cortile, così il Caffè, collocato nell’ex ingresso principale, costituirà parte integrante della Pinacoteca. Il locale espone opere d’arte della collezione di Brera, come la Conversione del Duca d’Aquitania di Pietro Damini (1619) e Le tre Grazie, eseguito da Bertel Thorvaldsen nel 1826, ma anche due prestiti da due collezionisti privati: il busto di Fernanda Wittgens di Marino Marini e il ritratto eseguito da Attilio Rossi. Le didascalie delle opere sono riportate sul menù, che include piatti scelti per il loro legame con la collezione della Pinacoteca, come il Carpaccio.