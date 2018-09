Un pensionato ha perso la vita ieri in un incendio scoppiato nel suo appartamento in via Giovanni Battista Moroni, a Milano. Il rogo si è sviluppato al secondo piano. A lanciare l’allarme e chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini di casa. La vittima è un uomo di 78 anni, disabile. Quando sono arrivati i vigili del fuoco e sono entrati nel suo appartamento usando l’autoscala, lo hanno trovato ormai morto. L’origine dell’incendio potrebbe essere dovuta a un mozzicone. Leggermente intossicati due vicini di casa che avrebbero cercato di soccorrere l’anziano. Entrambi sono stati trasportati al Fatebenefratelli.



Intorno alle 18.30 di ieri è scoppiato un altro incendio, in una palazzina di tre piani in via Davanzati, alla periferia nord della città. Sul posto sono accorse tre ambulanze e un’automedica del 118, ma non si segnalano feriti. Sul luogo anche i vigili del fuoco, intervenuti con sette mezzi. Evacuati i residenti della palazzina.