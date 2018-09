Fermato l’autore della rapina con stupro alla Comasina

La Polizia di Stato ha fermato l’autore della violenza sessuale aggravata e della rapina aggravata commesse il 21 settembre 2018 ai danni di una donna di 70 anni.

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno sottoposto a fermo un cittadino rumeno di 42 anni con precedenti specifici, autore della violenza sessuale aggravata e della rapina aggravata commesse lo scorso 21 settembre ai danni di una donna di 70 anni. L’uomo lo scorso 21 settembre si era introdotto nella casa della donna, in zona Comasina, e dopo averla minacciata con l’intenzione di farsi consegnare quanto di prezioso custodisse in casa , al rifiuto di lei, l’aveva violentata e poi era scappato.

Gli investigatori ieri pomeriggio hanno individuato il cittadino rumeno di 42 anni a Quistello (Mn), dove aveva trovato appoggio presso dei conoscenti. Grazie ai movimenti registrati

dal telefono cellulare che l’uomo aveva rubato alla sua vittima, è stato possibile appurare che in un primo momento si era trattenuto a Milano, per poi spostarsi nel

mantovano. Determinanti per l’acquisizione e la certificazione della prova le tracce biologiche rinvenute dagli agenti della Polizia Scientifica durante il

sopralluogo nell’abitazione della donna. L’Autorità Giudiziaria ha emesso nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto notificato questa mattina con

la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Mantova.

L’uomo ha un precedente specifico, commesso nel 2009 a Genova nei confronti di una donna di 30 anni, in circostanze analoghe, per il quale aveva appena finito di scontare 10 anni di reclusione, scontati fino al 2012 in un carcere Italiano per poi terminare la pena in Romania. Ora si trova presso la Casa Circondariale di Mantova.