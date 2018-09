Pozzuolo Martesana, realizzate 30 opere pubbliche connesse ad A58-TEEM

Pozzuolo Martesana si veste di nuovo grazie alle 30 opere pubbliche connesse ad A58-TEEM (28 delle quali già ultimate), che, dal 2016 in avanti, sono state realizzate con i 13 milioni di euro stanziati dalla Concessionaria a favore dell’Amministrazione a titolo di compensazione per il territorio lambito dall’Autostrada. La giunta guidata dal primo cittadino Angelo Caterina ha scelto di investire le ingenti risorse garantite da Tangenziale Esterna SpA in tantissimi interventi diffusi.

Con il risultato che la realizzazione di Centro Anziani e Auditorium (Corte Bellaviti), manutenzioni di piazze, vie e spazi antistanti le Stazioni ferroviarie, nuove piste ciclabili e riqualificazioni di parchi e fontanili, hanno regalato ai residenti più servizi, decoro, mobilità dolce e qualità ambientale.

L’esecutivo locale ha fornito, inoltre, un impulso alla pratica delle discipline sportive «revisionando» i poli specializzati non solo del Comune («Pertini») ma pure della frazione Trecella («Vitali») con l’obiettivo di creare impianti dotati di campi che, come il rettangolo in erba sintetica per il calcio a 11, risultassero all’avanguardia. Una delle opere pubbliche maggiormente visibili è il ripristino delle piazze San Marco e Vittorio Emanuele II, luoghi emblematici della frazione Trecella, sottratte a una possibile incuria da lavori razionali quanto rapidi.

Ma l’intervento che più rispecchia il successo dell’erogazione di fondi privati per infrastrutture fruibili dalla collettività nonché progettate e appaltate dal Comune è la trasformazione di una cascina degradata, limitrofa al Municipio con facciata, luci e area verde appena rifatte, in un Centro Anziani corredato da Auditorium, parco e piazzetta. Quest’opera, attualmente in fase di rifinitura, verrà inaugurata prima di Natale in modo che i residenti possano trovarla sotto l’albero insieme con il funzionale percorso ciclopedonale in direzione Bellinzago Lombardo, costruito in tempi record in virtù di uno sprint tanto efficace da proiettarlo in dirittura d’arrivo dopo pochi mesi di cantierizzazione.