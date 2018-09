Michael Bublè, in uscita il 16 novembre il nuovo album Love

Nuovo disco per Michael Bublé che pubblica il nuovo album Love il 16 novembre a distanza di 2 anni dal precedente e dopo aver preso una lunga pausa dalla scena pubblica per stare con la sua famiglia.

L’annuncio è stato ufficializzato dalla Reprise Records che pubblicherà l’ottavo album dell’artista pluri-premiato definito il suo lavoro più romantico di sempre. L’uscita dell’album è anticipata dal singolo “When I Fall in Love” già ascoltabile in streaming.

“Non mi aspettavo di tornare a cantare e mi andava bene così. La mia visione del mondo è completamente cambiata in questi ultimi anni. Volevo stare solo con mia moglie e con i bambini. Ho molte storie da raccontare con questo disco: che sia io il narratore o lo spettatore, il protagonista o il sognatore, il ragazzo dal cuore spezzato seduto al bar o quello che ha appena passato la notte più bella della sua vita. È tutto in queste canzoni. Sono molto orgoglioso del risultato” ha commentato Bublé.

Bublé ha co-prodotto il nuovo album e ha riproposto diversi classici del repertorio americano in una chiave originale. L’album include anche una versione di un altro standard di Rogers & Hart, “My Funny Valentine”. Tra gli altri brani, spicca “When You’re Smiling”, lo swing di “Such A Night” e i brani scelti personalmente da Michael come “Unforgettable”, “Help Me Make It Through The Night” e “I Only Have Eyes For You”. Presenti anche il singolo composto da Charlie Puth “Love You Anymore” e la commovente “La Vie En Rose” – in cui Bublé duetta con la cantante francese Cecile McLorin Salvant. Altro inedito contenuto nell’album è quello composto da Michael stesso, “Forever Now”, in cui dà prova ancora una volta delle sue innegabili qualità compositive, come già aveva fatto in passato con hit come “Home”, “Haven’t Met You Yet” e “Everything”. Love è stato prodotto da David Foster, da uno dei collaboratori di Michael di sempre Jochem van der Saag e dallo stesso Michael Bublé.

Michael Bublé ha venduto oltre 60 milioni di album in tutto il mondo e si è aggiudicato ben 4 Grammy Awards durante il corso della sua straordinaria carriera.

Di seguito la tracklist di LOVE:

When I Fall In Love (Edward Heyman/Victor Young)

I Only Have Eyes for You (Al Dubin/Harry Warren)

Love You Anymore (Charlie Puth/Johan Carlsson/Ilsey Juber/Scott Harris)

La Vie En Rose feat. Cécile McLorin Salvant (Edith Piaf/Louiguy/Marquerite Monnot)

My Funny Valentine (Lorenz Hart/Richard Rodgers)

Such a Night (Lincoln Chase)

Forever Now (Michael Bublé/Alan Chang/Tom Jackson/Ryan Lerman)

Help Me Make It Through the Night feat. Loren Allred (Kris Kristofferson)

Unforgettable (Irving Gordon)

When You’re Smiling (Mark Fisher/Joe Goodwin/Larry Shay)

Where or When (Lorenz Hart/Richard Rodgers)

Bonus tracks nella versione deluxe: