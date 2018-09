“Tutti i bambini sono uguali”, manifestazione domani a Lodi

A Lodi domani si terrà una manifestazione dal titolo “Tutti i bambini sono uguali” promossa dal Coordinamento Uguali Doveri, che riunisce le famiglie di stranieri , per protestare contro il nuovo regolamento comunale deciso dalla giunta leghista guidata da Sara Casanova. Le nuove regole impongono agli extracomunitari di fornire certificazioni di assenza di proprietà in tutto il Paese d’origine. “L’ottenimento di questi documenti e, soprattutto, la corretta corrispondenza dei requisiti pretesi è, tranne in casi impossibile” sottolineano gli stranieri. L’appuntamento domani è alle 15 in corso Umberto. Il corteo si dirigerà poi verso piazza Castello, dove la serata continuerà fino alle 20, con parole e musica per riflettere intorno al tema della discriminazione.