Si è augurato di vincere un campionato come nel 1975 Adriano Galliani, nuovo ad del Monza, acquistato al 100% da Berlusconi. Il leader di Forza Italia, che negli ultimi anni, con il Milan, aveva perso entusiasmo per la squadra non riuscendo a seguirne a pieno le competizioni sportive, sembra aver ritrovato lo smalto adatto per tornare in campo. “L’altra sera c’era il derby Monza-Renate – ha commentato Adriano Galliani, nuovo ad della Società Sportiva Monza 1912 – (Berlusconi) ha visto tutta la partita, e un secondo dopo mi ha chiamato dalla Sardegna, era contento”. Per Galliani si tratta di un ritorno a casa dopo essere entrato in società, grazie all’amico Cazzaniga, 43 anni fa. La trattativa, nata il 31 agosto tramite una telefonata a Felice e Nicola Colombo, si è conclusa questa mattina con la firma dell’atto. Per svelare i progetti sulla squadra brianzola Berlusconi convocherà una conferenza stampa.