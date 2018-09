Incendio in via Bonfadini a Milano. Nella notte sono andate a fuoco alcune auto semismontate e rifiuti di ogni genere, accatastati dietro a un campo rom. Sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circa 3 ore per spegnere il rogo. Non si conoscono per ora le cause dell’incendio. Non c’è stato nessun ferito