Milano Fashion Week, 34 sanzioni ai taxi abusivi

In occasione della Fashion Week, la Polizia locale di Milano ha intensificato i controlli per la lotta all’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea.

Su 189 veicoli e 123 persone controllate, tra giovedì 20 e domenica 23 settembre, ci sono state 34 sanzioni. 13 sanzioni per acquisizione difforme rispetto alla normativa del noleggio con conducente (Art. 85 del codice della strada), 7 per violazioni del servizio taxi e 14 per violazioni al Codice della strada.