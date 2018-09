Ex-Expo, oltre un milione di visitatori dalla sua riapertura

Record di presenze nell’area ex-Expo dalla sua riapertura nel 2016 ad oggi. Oltre 68 eventi pubblici e una cinquantina privati hanno animato in questi due anni il Parco Experience e l’Open Air Theatre. L’area che ora si chiama Milano Innovation District, ha ospitato in due anni oltre un milione di persone, principalmente giovani sotto i 25 anni e in occasione dei grandi concerti di artisti italiani e internazionali come quelli di Eminem, degli Imagine Dragons e dei Pearl Jam. Non solo musica però, l’area è stata animata anche da eventi sportivi come la corsa non competitiva “Color Run” e il “Milano Rally Show”. Tutte iniziative che, come dichiarato da Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Arexpo, hanno offerto ai cittadini la possibilità di usufruire di un’area che avevano imparato a conoscere e apprezzare durante Expo 2015 e hanno aiutato a mantenere il sito in una condizione di degrado zero.