Atm, da marzo 2019 aumentano i biglietti

Entreranno in vigore con tutta probabilità dalla fine di marzo del 2019 le nuove tariffe del trasporto pubblico di Milano. Aumenterà quindi il biglietto ordinario, come previsto, da 1,50 a 2 euro (+33%), così come il settimanale, da 11,30 a 17 euro e l’abbonamento mensile, che passerà da 35 a 39 euro. Nessun aumento invece per l’abbonamento annuale, che potrà anche essere rateizzato ogni mese a 27,50, e non ci sarà nessun aumento degli abbonamenti per anziani e under 26, come ha stabilito l’amministrazione insieme alla maggioranza.

L’aumento delle tariffe “nasce dalla necessità di tenere su i conti. Già oggi il saldo negativo sui trasporti per il Comune di Milano è di circa 90 milioni e sta crescendo, perché ci sono nuovi investimenti e nuove metropolitane. Era doveroso ma era anche doveroso il fatto di attenuare l’impatto su chi fa più fatica”. Così il sindaco, Beppe Sala. Sul 2019, oltre alle agevolazioni già annunciate per fasce deboli, anziani e under 26, non ci saranno altre novità. “Ma sono disponibile a ragionare su due possibili innovazioni per fidelizzare il cittadino che usa spesso i mezzi – ha spiegato -. Il primo è il biglietto per la corsa breve e la seconda è una sorta di abbonamento biennale o triennale, con tariffe agevolate, ma nel 2019 non si farà in tempo”. “Mi auguro che i milanesi capiranno. E quelli che viaggiano lo capiranno perché basta andare nel resto d’Europa a veder quanto costano i biglietti – ha concluso -. La manovra fa recuperare circa una cinquantina di milioni e mette in sufficiente tranquillità le risorse”.