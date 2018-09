Inge Schönthal Feltrinelli, Presidente della Casa editrice Giangiacomo Feltrinelli è morta questa notte a Milano dopo una lunga malattia. E’ stata fotoreporter, editrice e giornalista. Aveva 87 anni, era nata in Germania il 24 novembre 1930, figlia di ebrei tedeschi, poi naturalizzata italiana. La casa editrice la ricorda in un comunicato: ”Fonte quotidiana di ispirazione per le attività dell’intero Gruppo, Inge Feltrinelli è stata la guida più esigente e lo sguardo più innovativo, l’entusiasta promotrice di nuove attività come la diga più invalicabile a difesa dell’indipendenza e dell’autonomia della cultura e di tutte le manifestazioni di pensiero libero.”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato in un post sulla sua pagina Facebook l’editrice. “Inge Feltrinelli è stata una vera protagonista della vita culturale e sociale della nostra città. Accolta come solo Milano sa fare, Inge ha condiviso valori, passioni e problemi del nostro essere comunità. Curiosa di temi e dotata di una intima allegria, ci ha dato anche molto assicurandoci una continua visione della vita culturale aperta al mondo. A me mancherà molto, ci legava una profonda stima ma, soprattutto, un grande affetto”.

La camera ardente sara’ aperta domani dalle 10 alle 14 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.