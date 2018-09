Ivan Gazidis ha accettato la proposta di assumere il ruolo di amministratore delegato del Milan e comincerà a lavorare dal primo dicembre 2018, con il compito di guidare le attività del club sui versanti sportivo, finanziario e commerciale. Lo comunica l’A.C Milan in un comunicato specificando che: ” dopo aver giocato un ruolo chiave nella creazione della Major League Soccer statunitense, nel 2009 Ivan Gazidis è diventato amministratore delegato dell’Arsenal. Ivan Gazidis è inoltre presente in diversi organi direttivi del calcio europeo, quali il consiglio direttivo della European Club Association (ECA), il gruppo di lavoro per i rapporti con le istituzioni dell’ECA (Presidente), il panel affari statutari ECA (Presidente), il Professional Game Board (Presidente), il Football Stakeholders Committee della FIFA, il comitato esecutivo della UEFA e l’FA Council.”

Nell’accettare il ruolo di CEO del Milan, Ivan Gazidis ha detto: “Sono entusiasta di accettare questa nuova sfida e farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per riportare il Milan al top. Ho l’opportunità di iniziare contando su un gruppo di giocatori di talento, su colleghi che lavorano con il massimo impegno e sulla forte leadership sportiva di Leonardo, Maldini e Gattuso. Sono grato al Presidente Paolo Scaroni, al Consiglio di Amministrazione del Club e alla proprietà per la fiducia che ripongono in me.”