Roberto Formigoni, ex Governatore della Lombardia, è stato rinviato a giudizio dal gup di Cremona insieme all’ex direttore generale della sanità lombarda Carlo Lucchina. Formigoni è accusato di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte tangenti nella sanità lombarda. Secondo l’accusa l’ex-governatore avrebbe ricevuto utilità per 447mila € da Massimo Gianluca Guarischi, ex-consigliere lombardo di Forza Italia. Motivo della corruzione sarebbe stato un trattamento di favore nei confronti della “Hermex Italia” nell’ambito delle gare d’appalto per la fornitura di apparecchiature utilizzate in campo oncologico. I 447mila € sarebbero divisi tra contanti, un orologio di lusso, viaggi in Sudafrica e Croazia, noleggi di aerei ed elicotteri, e svariati pranzi e cene in diversi ristoranti. Il dibattimento con al centro la vicenda dell’appalto dell’ospedale di Cremona si aprirà il 27 novembre. Per il 19 settembre è invece attesa la sentenza d’appello per l’accusa di corruzione, sempre nei confronti di Formigoni, nell’ambito del caso Maugeri – San Raffaele.