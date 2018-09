E’ un 20 enne di origine romene e residente nel lecchese la persona identificata e denunciata per il ferimento di un 17enne colpito all’addome con una bottiglia rotta durante una rissa che ha coinvolto una quarantina di giovani. La rissa è scoppiata in un posteggio vicino a una discoteca di Lecco. Il ragazzo ferito è stato operato e non è in pericolo di vita.