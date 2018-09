Risotto al Castello, raccolta fondi per il Centro Nemo

Sabato 15 settembre, dalle 11.00 alle 22.00, in piazza del Cannone a Milano, si svolgerà l’iniziativa “Risotto al Castello”, una giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi per l’assistenza e cura delle persone con malattie neuromuscolari come le distrofie muscolari, la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) che in Italia interessano oggi 40.000 persone.

Animazione, degustazione di risotti, spettacoli di magia, giochi, musica e divertimento si alterneranno durante l’intera giornata nella splendida cornice del Parco Sempione e del Castello Sforzesco.

L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dal Centro Clinico NeMO di Milano per festeggiare i suoi primi 10 anni di vita e dalla sezione milanese di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per il suo 50° compleanno.

Racconta Alberto Fontana, presidente del Centro Clinico NeMO: “Dieci anni fa, il 28 gennaio 2008, il Centro Clinico NeMO accoglieva il suo primo paziente, rendendo concreto il sogno di un luogo di cura specifico per chi è affetto da una patologia neuromuscolare. Da allora, ogni giorno lavoriamo per garantire a ciascun paziente una presa in carico globale, coinvolgendo il suo contesto familiare, sociale e ambientale. NeMO nasce dalle associazioni dei pazienti e dalla lungimiranza delle istituzioni lombarde, in un’alleanza virtuosa tra pubblico e privato. Negli anni questo modello è stato replicato a Roma, Messina e Arenzano ed è in continuo sviluppo. Festeggiare dunque insieme nel cuore della città è per noi il modo di ringraziare chi crede nel nostro progetto e contribuisce a darne continuità“.

In questi dieci anni il Centro Clinico NeMO si è molto ampliato: dalle 32 persone impiegate nel 2008, si è arrivati oggi a 260 professionisti, di cui 100 solo a Milano. E oggi il 50% degli operatori appartenenti al nucleo storico lavora ancora al Nemo dal 2008. Le quattro sedi del Centro oggi contano 68 posti letto di degenza ordinaria, otto in day hospital, 23 specialità cliniche presenti. Dal 2008 il Centro ha seguito circa 10mila pazienti.

Afferma Riccardo Rutigliano, presidente della sezione milanese di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare: “Nella storia, il castello ha sempre rappresentato un simbolo di sicurezza, con mura forti e spazi di accoglienza per potervi vivere. Ecco perché è il luogo ideale per noi di UILDM Milano per festeggiare 50 anni della nostra storia. Anni nei quali l’associazione è stata ed è un luogo sicuro e di sostegno per le persone affette da distrofia muscolare e per le loro famiglie ma anche spazio aperto all’accoglienza e a nuove esperienze di inclusione sociale. Una giornata nel cuore di Milano per ringraziare la città tutta, che in questi anni è stata capace di essere interlocutore attivo su temi importanti come le barriere architettoniche e la vita indipendente”.

L’evento

Dalle 11.00 in piazza del Cannone a Milano verranno distribuiti per tutta la giornata piatti di riso biologico della Lomellina, offerto dalle aziende agricole del comune di Mezzana Rabattone e cucinato con maestria dai cuochi della Pattuglia Colico dell’Agesci, dell’Associazione Ti Do Una Mano Onlus e da numerosi volontari. Tre i risotti proposti nelle isole gastronomiche: alla monzese, al mirtillo e il risotto vegano al limone e rosmarino che, in omaggio alla XI Giornata Nazionale sulla SLA, sarà accompagnato da un assaggio di alcune delle tipologie più pregiate della Barbera D’Asti docg che hanno ottenuto una valutazione superiore agli 85/100, a testimonianza della loro grande qualità.

Con il motto “un contributo versato con gusto”, i volontari di AISLA onlus (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) saranno presenti in piazza con uno stand per dare informazioni sulla malattia e dove sarà possibile ricevere, con un contributo minimo di 10 euro, una bottiglia della prestigiosa Barbera.

Per un piatto di risotto e un bicchiere di vino o una bottiglietta d’acqua è previsto un contributo solidale di 5 euro. L’evento è aperto a tutti senza prenotazione.

La giornata sarà animata da spettacoli di Street Magic a cura dell’Associazione I.B.M. Ring 223 Milano, dalle performances acrobatiche della Scuola Circo FLIC di Torino. E poi ancora giocoleria e laboratori per i più piccoli, musica live e dj set con ospiti d’eccezione a sorpresa.

Alle ore 17.00 una grande torta di compleanno e il lancio di palloncini celebreranno gli anniversari del Centro Clinico NeMO e di UILDM. La festa proseguirà fino alle ore 22.00 con altro risotto e attività all’insegna della buona musica, dello spettacolo e dello stare insieme.

Per informazioni su orari e programma dell’evento: www.risottoalcastello.it ; info@risottoalcastello.it