Subsonica, il nuovo singolo “Bottiglie Rotte” in radio

I Subsonica tornano dopo 4 anni per un nuovo album di inediti. “Bottiglie rotte” è il singolo che precede l’uscita dell’album “8” in uscita in fisico e digitale venerdì 12 ottobre 2018.

La band torinese, composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, che ha rivoluzionato il suono della scena italiana dagli anni ‘90 ad oggi, è in attesa di iniziare l’European reBoot2018: il tour europeo annunciato dal 4 al 19 dicembre, organizzato da Vertigo, durante il quale i Subsonica si esibiranno live sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco.

“Raccontiamo come sempre quello che vediamo – così i Subsonica su “Bottiglie Rotte” – senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l’ambizione di coinvolgere tutti, il più possibile, nella “lettura” delle cose del nostro tempo. Anche e soprattutto ballando”

Di seguito le date del CALENDARIO TOUR EUROPEO DICEMBRE 2018

4 dicembre – NL – Amsterdam, Melkweg

6 dicembre UK – Dublino, The Button Factory

9 dicembre UK – Londra, 02 Shepherd’s Bush Empire

11 dicembre SWI – Zurigo, Volkhaus

12 dicembre FRA – Parigi, Trabendo

15 dicembre BEL – Bruxelles, VK

17 dicembre GER – Colonia, Kantine

18 dicembre GER – Berlino, Huxkley’s

19 dicembre GER – Monaco, Muffathalle

I Subsonica nella loro carriera hanno pubblicato 7 album in studio: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una nave in una foresta” del 2014, disco di platino, oltre alla raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino.

Numerosi i premi e riconoscimenti avuti fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo.