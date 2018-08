Milano città aperta a Ferragosto

Milano non chiude a Ferragosto. Sono diverse le possibilità per trascorrere una bella giornata, per chi resta in città e per i turisti. Culturale o solidale, in piscina o al Castello, in villa o con Geronimo Stilton con i bambini.

Il Ferragosto solidale, insieme ai senzatetto ospiti del centro d’accoglienza l’Oasi del Clochard, è organizzato dai City Angels, che invitano i milanesi a partecipare. L’Oasi, aperta nel marzo 2017 dove prima sorgeva un campo rom, accoglie circa 200 senza fissa dimora. “Invitiamo i milanesi a vivere un Ferragosto speciale, in cui conoscere un mondo che a volte ignoriamo e a volte ci fa paura” dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels. “Chiunque può venire, indossare la nostra pettorina, servire a tavola i clochard e poi mangiare insieme con loro”. Arriveranno con la pettorina dei City Angels, in veste di camerieri, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala; l’assessore ai Servizi sociali Pierfrancesco Majorino; Mons. Franco Buzzi, già Prefetto della Biblioteca Ambrosiana; e l’Imam Khaled Elhediny.

Cocomerata solidale anche alla Casa dell’Amicizia, in una serata promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, che invitano i milanesi a partecipare all’iniziativa che mette a tavola insieme anziani e immigrati.

Per chi preferisce una gita fuori porta, c’è la ‘piccola Versailles’ alle porte di Milano: Villa Arconati aspetta i visitatori con il suo giardino monumentale e gli ambienti settecenteschi come l’Ala delle Signore con la misteriosa Alcova.

Gli appassionati d’arte potranno scegliere tra le Gallerie d’Italia, la Triennale e il Museo della Scienza, che propone anche attività per bambini. Giornata per famiglie anche Milano Latin Festival, dove Geronimo Stilton racconterà “Il fantastico mondo dei dinosauri”. La serata proseguirà con una grande cascata di schiuma, che per l’occasione riempirà l’area concerti. Si balla anche al Castello Sforzesco, nella festa (gratuita) firmata Anna Molly, con musica Disco Anni ’70-’80. Aprirà la serata lo show di circo contemporaneo del Teatro Necessario con la Nuova Barberia Carloni. Nel pomeriggio, si brinda e si degustano i panettoncini agli agrumi a lievitazione naturale del maestro pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro.

Musica anche allo Spirit de Milano, che all’Assunta si trasforma in una milonga, e ai Bagani Misteriosi, dove si fa il bagno fino alle 23. Ferragosto alternativo – infine – in piazza Scala, con la grigliata di pesce organizzata dai centri sociali.